Mayra Cardi anuncia afastamento das redes sociais: Tenho me sentido muito desconfortável por aqui

02/12/2021 | 13:10



A influencer e coach de emagrecimento Mayra Cardi surpreendeu seus fãs, na quarta-feira, dia 2, ao anunciar que vai se afastar das redes sociais por um tempo. No Instagram, publicou um longo desabafo onde diz estar sofrendo com Síndrome de Burnout, um distúrbio emocional causado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico relacionado ao trabalho.

Mayra começa o desabafo descrevendo sua situação atual:

Eu sempre fui aquela que só vai? até mesmo porque quando o nosso mundo está sempre em perigo, sempre instável ou caindo a todo momento... Você tem duas escolhas, sentar e ver tudo desabar enquanto se reclama e chora, ou simplesmente correr e seguir o mais rápido que puder e sem olhar para trás? pela primeira vez na minha vida o meu mundo está estável, estável até demais e eu me dei conta que tá tudo tão estável que eu nem sei viver assim, não aprendi nem a viver e nem a gostar.

Em seguida, a influencer relata sofrer de burnout e se sentir extremamente cansada, o que a leva a reconsiderar suas decisões e desacelerar o ritmo de sua vida.

Não sei andar, não aprendi andar, só sei correr, bem rápido! Então percebo agora que chegou a hora de parar, parar mesmo! É preciso. Avaliar tudo, ver o que faz sentido e o que não faz mais? Zerar a vida, e pela primeira vez decidir com calma para onde serão meus próximos passos! Afinal quando estamos em reforma, tudo parece bagunçado, sem sentido, sem fim e ninguém consegue estar confortável!

A coach, que sempre foi muito ativa nas redes sociais, afirma também que no momento não se sente mais confortável em mostrar sua rotina diária e compartilhar este tipo de conteúdo:

Tenho me sentido muito desconfortável por aqui, como vou mostrar a vocês algo que está em construção? Sabe uma casa que você sempre amou mas do nada ficou pequena para sua nova vida? Essa sou eu! Não sei se vou mudar de casa ou se eu vou reformar essa, mas nesse período de reforma ou até mesmo de mudança, é tijolo poeira ou caixa para todo lado? Vim aqui pedir licença para finalizar a minha mudança sem plateia, deixa eu decidir para onde e que móveis vão ou ficam?. E no final quando tudo estiver pronto para recomeçar de novo, eu convido vocês para participarem da minha nova versão?

Por fim, compreendendo a necessidade de parar para descansar, a coach pede um tempo para os fãs e anuncia o afastamento das redes sociais:

Vocês merecem o melhor que eu posso entregar sempre, sou muito grata a vocês por tudo que sou e tudo que tenho, e exatamente por isso esse cuidado e carinho de me retirar com minha bagunça! Até breve! Preciso de pelo menos alguns dias sem celular! E como SEMPRE nunca mentirei a vocês, porque mentir para Vocês é mentir a mim, me fazendo escrava de um personagem que não banco. Bjos.