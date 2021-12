Atriz de Indomável Sonhadora, é morta a tiros aos 22 anos de idade

02/12/2021 | 13:10



Jonshel Alexandre, que ficou conhecida pelo filme Indomável Sonhadora, de 2012, morreu no sábado, dia 27 de novembro, após ser baleada em New Orleans, segundo informações do Deadline.

A publicação noticiou que a polícia local informou que Alexander, de 22 anos de idade, e um homem, foram baleados enquanto estavam sentados dentro de um carro. Ela foi declarada morta no local, enquanto o homem seguiu para o hospital e não resistiu.

Jonshel Alexander interpretou Joy Strong em Indomável Sonhadora quando tinha 12 anos de idade. O filme foi indicado em quatro categorias do Oscar, incluindo Melhor Fotografia. A protagonista Hushpuppy foi interpretada por Quvenzhané Wallis, na época com seis anos de idade, já que o diretor Benh Zeitlin achava Josh grande demais para o papel.

Segundo o Deadline, a polícia pede para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o homicídio entre em contato e as investigações seguem em andamento.

Nas redes sociais, Quvenzhané Wallis lamentou a morte da colega de elenco.