Atores de Carrossel lamentam a morte de Noemi Gerbelli e emissora revela doação de órgãos

02/12/2021 | 13:10



A confirmação da morte de Noemi Gerbelli, na última quarta-feira, dia 1°, aos 68 anos de idade, pegou todo mundo de surpresa - e deixou uma dor enorme no elenco de Carrossel! Conhecida pelo papel da diretora Olívia na versão brasileira da novela infanto-juvenil, a artista recebeu homenagens dos atores-mirins e do SBT.

Obrigado por todos os ensinamentos. Descanse em paz, escreveu Mateus Ueta, que interpretou Kokimoto.

Poxa, diretora...Essa doeu! Uma grande mulher, uma grande atriz! Foi uma honra fazer parte de ao menos um pouquinho da sua longa trajetória! Vai deixar saudade...Fique em paz, Nono!, declarou Nicholas Torres, o eterno Jaime.

Minha parceira em Carrossel e na Patrulha Salvadora. Que triste notícia sua partida. Aprendi e me diverti muito com você. O Brasil perde uma atriz extraordinária. Você vai fazer muita falta, desabafou a intérprete da inspetora Matilde, Ilana Kaplan.

Já a emissora revelou que a atriz morreu por conta de uma embolia pulmonar e fará a doação de seus órgãos:

É com profundo pesar que o SBT lamenta o falecimento da atriz Noemi Gerbelli, decorrência de uma embolia pulmonar. Há cerca de 20 dias, Noemi teve um AVC e após tratamento em UTI, estava se recuperando em casa sob cuidados de seus familiares, quando ocorreu a embolia que a levou ao óbito. Com uma carreira iniciada no teatro na década de 70, Noemi enveredou para as telas do cinema e logo depois para a televisão nas décadas seguintes. Esteve à frente de comédias que marcaram a cena cultural como o espetáculo teatral Porca Miséria e o filme A Marvada Carne. Na TV, sempre requisitada pelo brilhantismo e a intensidade com que se dedicada aos personagens, fez novelas, séries, infantis e programas humorísticos nas redes Globo, Manchete, Band, Rede TV e Record. No SBT, Noemi fez sua primeira aparição numa participação especial na novela Fascinação, de 1998, e esteve nos humorísticos Ô Coitado e Fala Dercy, com Dercy Gonçalves, onde com muita maestria, improvisava o texto na hora da gravação, seguindo a espontaneidade de Dercy. Mas foi como a inesquecível diretora Olívia, da novela Carrossel que Noemi conquistou grande sucesso, tanto com crianças quanto com pais e avós. A enérgica diretora da Escola Mundial tinha um lado divertido, e um carinho profundo pelas crianças e suas histórias, mesmo que de forma velada, primando sempre pela disciplina, na novela de Íris Abravanel. Noemi emprestou ternura a uma personagem dura na versão original, externando mais uma vez sua capacidade de criar e marcar em seus personagens. O sucesso foi tanto que Carrossel ganhou um spin off: a série Patrulha Salvadora, onde Olivia esteve nas quatro temporadas. Além da série, Noemi também levou Olivia para os filmes, conquistando mais uma vez as telonas, e emprestou sua voz, dublando-a no desenho animado. Carismática, bem humorada e carinhosa, Noemi era muito querida pelos colegas e amigos do SBT, que prestam toda a solidariedade à filha Bianca, a sobrinha Vanessa Gerbelli, aos amigos e familiares, desejando que Deus os conforte neste momento. Em mais um gesto de solidariedade e amor ao próximo, a atriz fará a doação de seus órgãos. Não haverá velório, ela será cremada em cerimônia reservada aos familiares.