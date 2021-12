Nanda Costa posta foto da filha, Tiê, e diz que ela tem mania de esconder o rosto desde a gestação: Cheia de personalidade

02/12/2021 | 12:11



Desde o nascimento de suas duas filhas, Kim e Tiê, Nanda Costa está derretendo os seguidores de tanta fofura! Na última quarta-feira, dia 1°, por exemplo, a artista publicou uma série de fotos de Tiê, revelando que mesmo com apenas um mês de vida ela já apresenta uma personalidade - e que já era possível perceber isso através dos exames de rotina!

Nas imagens, a pequena parece tentar esconder o rosto com as mãos enquanto a mãe coruja tira fotos. Na legenda, Nanda escreveu:

Nas ultrassons de rotina ela já dava um jeitinho de esconder o rostinho. Segue assim, cheia de personalidade essa minha carequinha. Mamãe te ama muito, Tiê! Que os Deuses, Deusas e Orixás continuem te abençoando hoje e sempre!

Lan Lahn, por sua vez, também tem compartilhado uma série de momentos fofos ao lado das filhas. Recentemente, ela revelou que encontrou uma coletânea de músicas infantis que havia composto tempos atrás, e que decidiu dedicar às filhas. Além disso, ela também mostrou que as duas pequenas caem no sono com facilidade quando escutam cantigas de ninar! Fofo, não é mesmo?