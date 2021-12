Meghan Markle vence ação contra jornal que publicou carta dela escrita ao pai

02/12/2021 | 12:11



Meghan Markle venceu a ação que movia contra um jornal britânico após o tabloide publicar uma carta que ela havia enviado a seu pai.

De acordo com a People, a Justiça do Reino Unido rejeitou nesta quinta-feira, dia 2, o recurso que o Mail on Sunday, do grupo Associated Newspapers Limited (ANL) havia apresentação após perder uma ação em uma instância inferior para a duquesa de Sussex.

Na primeira instância, a Justiça apontou que Meghan foi exposta pelo tabloide em uma violação excessiva e ilegal. Na segunda instância, a decisão foi mantida, com a justificativa de que a duquesa poderia esperar que sua vida privada fosse respeitada.

Em comunicado, a esposa do príncipe Harry celebrou a vitória no julgamento:

Esta é uma vitória para mim, mas também para qualquer pessoa que já teve medo de defender o que é justo. O mais importante é que agora somos, coletivamente, suficientemente corajosos para remodelar uma indústria de tabloides que condiciona as pessoas a serem cruéis e que lucra com as mentiras e a dor que cria, disse em comunicado.

Harry, por sua vez, já havia manifestado seu descontentamento com a situação, afirmando que, assim como sua mãe, a princesa Diana, Meghan também é alvo de uma perseguição da imprensa britânica.