Ana Maria Braga chama convidado de burro e divide opiniões na web

02/12/2021 | 12:11



Falou demais? Ana Maria Braga protagonizou um momento para lá de polêmico no Mais Você desta quinta-feira, dia 2, ao chamar um convidado de burro. De volta ao Brasil, Gil do Vigor apresentou o seu quadro de economia no programa da loira, chamado Tá Lascado. Durante uma entrevista com Henrique, de 25 anos de idade, Ana e o ex-BBB ouviram o rapaz explicar que sua dívida de um mil e seiscentos reais havia se transformado em 22 mil reais pelo fato de ter emprestado o cartão para o ex-cunhado.

- Ele era irmão da minha ex-namorada. Nos primeiros meses, pagou. Depois, não pagou mais. No começo eu corria atrás dele, porque eu achava um desaforo pagar uma dívida que eu não fiz.

Indignada com a história, Ana não disfarçou a surpresa, e respondeu:

- Rapaz do céu, mas isso não se faz. Coitado. Coitado não, foi burro, né, Henrique? Vamos combinar. Como que vai confiar numa coisa dessa? Irmão, do irmão da namorada?

- Foi bom para ele aprender, completou Gil.

Na mesma hora, o comentário da apresentadora não foi visto com bons olhares pelos internautas, que dispararam:

Começando a manhã de quinta-feira e a Ana Maria Braga chamando um participante do programa de burro. Queria saber até quando vão continuar passando pano para esse povo que fala merda só porque é velho?!

Eita!