Morre aos 68 anos a atriz e produtora Noemi Gerbelli

02/12/2021 | 11:27



A atriz Noemi Gerbelli, que interpretou a enérgica diretora Olívia da novela Carrossel, no SBT, morreu nesta quarta-feira, dia 1º, aos 68 anos de idade. A informação foi divulgada pela sobrinha da artista e também atriz Vanessa Gerbelli. "Certas dores são mudas. Hoje se foi esta pessoa tão importante na minha vida. Abriu os meus caminhos para o teatro e foi, em muitos momentos da minha juventude, uma mestra, uma protetora. Noemi Gerbelli, atriz paulistana, minha tia. Fique com Deus e os anjos", escreveu Vanessa no perfil dela no Instagram. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Noemi Gerbelli era atriz, comediante e produtora. Ela começou a carreira no teatro em 1973 e alcançou sucesso com comédias como Trair e Coçar é Só Começar, Vacalhau e Binho e Porca Miséria. Na televisão, ela fez participações na minissérie Presença de Anita, Os Normais e na novela Esperança, na TV Globo.

Em 2012, foi contratada no SBT para viver a diretora Olívia, no remake da mexicana Carrossel. Também interpretou o mesmo papel nos filmes derivados da novela.