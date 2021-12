Jade Picon, Lary Bottino, Biel e mais famosos comparecem à festa de MC Lan em casa noturna; confira!

02/12/2021 | 11:10



Os famosos certamente aproveitaram muito a madrugada desta quinta-feira, dia 2, já que MC Lan decidiu promover uma festa pra lá de badalada em na casa noturna Galleria, localizada no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.

O anfitrião escolheu um look bem dark para o evento, e a lista de convidados, é claro, foi das mais seletas. Jade Picon, por exemplo, marcou presença com um bodie preto cavado, completando o look com uma calça verde escura e uma bolsa estilo pochete da marca Louis Vuitton.

Já Lary Bottino preferiu um visual mais alegre, apostando em cores claras e misturando tons de azul e amarelo com um top neutro, na cor branca. Mayra Cardi e Arthur Aguiar também fizeram questão de marcar presença no evento, posando coladinhos para os fotógrafos. O par escolheu a cor preta para as roupas - mas a influenciadora roubou a cena com um vestido decotado, com tecido transparente e brilhante.

O trio de amigos de A Fazenda 12 composto por Biel, Thais Reis e Fernandinho BeatBox também figurou entre os convidados. O casal Biel e Thais, assim como outros convidados, apostou no preto, enquanto o rapper se arriscou numa combinação de tons de azul claro. Mais tarde, Fernandinho voltou a posar para os fotógrafos, exibindo seu look

O cantor Leizinho, responsável pelo tantã e vocal do grupo Turma do Pagode, seguiu a tendência do preto ao aparecer na comemoração. Já Fernanda Lacerda, conhecida por viver o papel de Mendigata no programa Pânico da Band entre os anos de 2013 e 2017, decidiu se jogar no colorido, surgindo com um vestido curto e coladinho na cor roxa, com estampas em tons de rosa.

A cantora Tati Zaqui também esteve por lá, e apostou em um cropped trançado para a festa. Por fim, Valentina Saluz lançou uma mistura de social e despojado ao surgir com uma mini saia e um cropped, completando o look com um blazer cinza. Uau!