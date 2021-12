Noivo de Sthefane Matos aponta que está solteiro após intimidade da influenciadora com Dynho Alves em A Fazenda

02/12/2021 | 11:10



Fogo no feno! A aproximação de Sthefane Matos e Dynho Alves em A Fazenda 13 segue dando o que falar fora do reality. Logo depois de MC Mirella, esposa do participante, pedir o divórcio do, o noivo de Sthe também deu indícios de que não está nada feliz com a intimidade exagerada dos dois.

Os fãs da peoa começaram a suspeitar que o romance com Victor Igor está por um fio após o influenciador digital curtiu um comentário sobre a solteirice de Sthefane e Dynho em uma página de fofoca. Eita, seria um alfinetada?