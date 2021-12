Obituário - 03 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Heitor de Almeida, 94. Natural de Salto (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Antenor Carneiro de Oliveira, 90. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Therezinha Martins Lorenzini, 89. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Professora. Dia 29. Memorial Planalto.

Abdon de Senna, 88. Natural de Rio Espera (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Lopes Ribeiro, 86. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Ramos de Carvalho, 83. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Lina Castigli Urrutia, 81. Natural da Itália. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Natal Basseto, 79. Natural de Cerqueira César (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nurimar de Andrade, 74. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Geralda Alves, 74. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Jardim Stell, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleidenir Trevisan Faria, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria José dos Santos Novato, 70. Natural de Mansidão (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Souza Ribeiro, 63. Natural de Goiânia (Goiás). Residia no Parque Boa Esperança, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 29, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Divina Carmen de Oliveira Leite, 60. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Marilucia Azevedo de Carvalho, 42. Natural de Mauá. Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 29, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André



SÃO BERNARDO

Antonia de Souza Oliveira, 93. Natural de Vicência (Pernambuco). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Odilon Trevisan, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque dos Príncipes, em São Paulo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

João Cirilo Neto, 85. Natural de Simão Dias (Sergipe). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Ajemiro José Mendes, 83. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Jardim da Saudade, no Estado da Bahia.

Carlos Espósito Ribeiro, 79. Natural de São Paulo. Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Wilma Ferreira da Silva, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Penha de França, em São Paulo, Capital. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Lourivaldo de Souza Gonçalves, 75. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Vitorino Conrado, 74. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Miriam, em Praia Grande (São Paulo). Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson de Barros, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Sueli Luisi, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Francisco Borges Fontes, 65. Natural de Ipiranga do Piauí. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Luzia Zanella, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Rosana Aparecida Salvador, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

José Silveira do Nascimento, 62. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo, Capital. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Vilma Rocha Cerqueira, 45. Natural de Iaçu (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Nilson de Jesus Batista Rocha, 44. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Ida Pegorin Furlan, 93. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alberto Luaces, 90. Natural de Coroados (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdir Tondato, 82. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Martha Barbosa, 79. Natural de Conquista (Minas Gerais). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Lilian Peres Valverde, 38. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Orlando Domingos Santos, 68. Natural de Japoatã (Sergipe). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Vale da Paz.

Armando Moreira Filho, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Luciana Maria Lopes dos Santos, 31. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Joelson Silva de Sena, 31. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Zelinda Pereira Jardim, 86. Natural de Coronel Murta (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Fernando Benedetti, 84. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

José Roberto Perinetto, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 29, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Conceição de Lima Morais, 71. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.