Descubra os jogos gratuitos do PS Plus em dezembro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/12/2021 | 10:55



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em dezembro. Dessa vez, os usuários poderão baixar LEGO DC Super-Villains, Mortal Shell e Godfall: Challenger Edition. Todos estão disponíveis para PlayStation 4. Proprietários de PlayStation 5, por sua vez, apenas terão acesso ao último título. O download de cada um deles estará liberado a partir da próxima terça-feira (7). A promoção fica no ar até 3 de janeiro.

Conheça os jogos da PS Plus em dezembro

Godfall: Challenger Edition

A PS Plus em dezembro traz Godfall: Challenger Edition, um RPG de ação e fantasia que utiliza o combate corpo a corpo de alto impacto em terceira pessoa para envolver os jogadores enquanto buscam por loot, vestem conjuntos de armaduras lendárias e derrotam inimigos perversos. Essa versão engloba três modos: Lightbringer, Dreamstones e Ascended Tower of Trials. Todos são conteúdo de nível endgame, mas você será imediatamente equipado com uma variedade de armas e pontos de habilidade, que te permitem se juntar com até dois outros jogadores em co-op.

LEGO DC Super-Villains

Jogo ambientado em uma experiência de mundo aberto no universo DC. Nele, a Liga da Justiça desapareceu, deixando espaço para você se tornar o maior vilão que já existiu. Mas o Sindicato da Justiça vai tentar impedir os planos. O título conta com a presença de famosos personagens da empresa, a exemplo de Coringa e Arlequina.

Mortal Shell

O último título anunciado para a PS Plus em dezembro é Mortal Shell, um RPG de ação que testa a sanidade e resiliência do usuário em um mundo destroçado. Enquanto o restante da humanidade definha e apodrece, os inimigos impetuosos se espalham pelas ruínas. Com a sobrevivência exigindo consciência, precisão e instintos superiores, eles não poupam ninguém. Encontre santuários escondidos de seguidores devotos e descubra seu verdadeiro propósito.