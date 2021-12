Nova plataforma colaborativa visa democratizar o smart home no Brasil

Da Redação, com assessoria

Democratizar o smart home no Brasil e reunir a comunidade de usuários de produtos inteligentes em um ambiente digital de debate aberto a todos. É com esse objetivo que um consórcio liderado pela Positivo Casa Inteligente, em parceria com a Acessibiliza_SP, Aureside, Sinduscon, Realiza Arquitetura e Solo Arquitetos, acaba de criar a Comunidade Casa Inteligente. A plataforma colaborativa visa engajar entusiastas e consumidores em conversas esclarecedoras, criativas e dinâmicas sobre uso dos dispositivos, novidades do mercado e qualquer tema relacionado ao assunto.

“É um ambiente no qual as pessoas têm total liberdade para levantar discussões, apresentar soluções e tirar suas dúvidas sobre IoT. Queremos mostrar que todos podem ter uma vida melhor e mais inteligente por meio da tecnologia, além de inspirar os usuários a criarem novas formas de utilização dos produtos de smart home”, explica José Ricardo Tobias, responsável por Positivo Casa Inteligente.

Para estimular a troca de informações, inclusive, a Comunidade Casa Inteligente terá um sistema de gamificação para os usuários de maior atividade, que compartilharem conteúdos, fizerem publicações e interagirem com os demais participantes. Quanto mais engajamento, mais pontos a pessoa receberá para trocar por descontos e experiências relacionadas à Positivo Casa Inteligente.

Interessados já podem se cadastrar gratuitamente na Comunidade Casa Inteligente e começar a interagir com os demais participantes. Entre as atividades inclusas na plataforma que visa democratizar o smart home estão disponíveis fóruns, esclarecimentos de dúvidas e problemas, testes de produtos e conversas sobre criatividade em automação.