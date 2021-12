Fernanda Gentil celebra 35 anos de idade ao lado da esposa: Aproveitar o agora

02/12/2021 | 10:11



Fernanda Gentil completou mais um ciclo de vida! Na última quarta-feira, dia 1, a apresentadora do Zig Zag Arena celebrou os 35 anos de idade no restaurante Mandarim, no Rio de Janeiro. Ao lado da esposa, a jornalista Priscila Montandon, e alguns amigos, Gentil assoprou as velinhas com um menu especial dos chefs Leandro Mendes e Ana Clara Richard.

Os 35 anos [de idade] chegam com uma força danada de viver, aproveitar o agora, não desperdiçar tempo com o que não importa e nem energia com o que não merece. Essa idade chega em um momento crucial pra mim: no final (assim esperamos) de uma pandemia. Só posso agradecer por estar aqui hoje, não sei o que fiz pra merecer tudo isso, mas prometo continuar fazendo tudo igualzinho, disse à Marie Claire