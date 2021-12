Nova viatura integra frota do 6º Baep em São Bernardo; confira o vídeo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/12/2021 | 09:19



Na manhã desta quinta-feira (2), o Coronel da PM (Polícia Militar) Gilson Hélio dos Santos, apresentou o novo veículo que será utilizado pelo 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), localizado em São Bernardo. O carro comporta até 13 policiais e será usado em operações por todo o Grande ABC.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo será utilizado em ações como controle de multidões - inclusive, os pancadões -, apoio em grandes eventos, atendimento em ocorrências graves, reintegrações de posses ou manifestações. "Estamos iniciando as operações com essa viatura, uma unidade tática, que vai dar um suporte maior e uma segurança maior (aos policiais). (A viatura) vai deslocar um reforço policial, reforço de equipamento e armamento até determinado local, inclusive, equipamento de monitoramento, como o drone, que vai acompanhar o nosso efetivo e até localizar os criminosos em operações", detalha o Coronel Hélio.

Fotos e vídeo: André Henriques/ DGABC