Ator de Vale Tudo morre aos 60 anos de idade

02/12/2021 | 09:10



O ator Jairo Lourenço, conhecido por interpretar o personagem Luciano na novela Vale Tudo, de 1988, morreu aos 60 anos de idade, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A informação foi divulgada pelo portal G1.

A causa da morte do ator não foi divulgada. Sabe-se apenas que ele realizava um tratamento de longa data e estava com a saúde debilitada. Ele morreu na Unidade de Pronto Atendimento Afonso Pena (UPA) no dia 29 de novembro. A prefeitura do município só revelou a notícia na quarta-feira, dia 1º.

Em Vale Tudo, o ator contracenava com Antonio Fagundes, que interpretava Ivan. Jairo também fez sucesso em Força de um Desejo, Dono do Mundo e Malhação.

Jiddu K. Saldanha, amigo de Jairo, postou uma homenagem nas redes sociais:

Hoje partiu meu grande amigo Jairo Lourenço. Meu primeiro parceiro de teatro. Morávamos na mesma vila, com distância de 300 metros um do outro. Estávamos sempre por perto, nos ajudando a lidar com os contextos. Nos anos 80, foi uma alegria no bairro quando ele se tornou um ator de televisão e adentrava nossas humildes casas através das novelas globais, escreveu.