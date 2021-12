Anitta tem preferência por colombianos e revela que Maluma é muito bom de cama

02/12/2021 | 09:10



Anitta está solteira e aproveitando a vida! Em entrevista ao PodCats, ela revelou que a lista de affairs varia, assim como a nacionalidade dos boys. Ela, inclusive, entregou uma quedinha master pelos colombianos.

Lá [em Miami], em cada esquina, você tem um mal súbito. Sei quem é colombiano só de estar no mesmo ambiente.

Vale lembrar que, no passado, a intérprete de Girl From Rio já teve seu nome ligado com alguns bofes latinos, como Maluma, quando estrelaram o clipe de Sim ou Não em 2016. De acordo com o Extra, a cantora chegou até a admitir que ele é muito bom de cama. Ui!