O 'blues biográfico' de Tia Carroll em show no Bourbon Street

02/12/2021 | 08:00



Quanto mais vida, mais voz. Tia Carroll, nascida em 1958 em Richmond, Califórnia, viveu muito até começar a cantar em uma banda de rock, no início dos anos 1980. Sensação instantânea, seu caminho se cruzaria com figuras estupendas do blues dos anos 1950 e 60, com as quais cantou em tempos diferentes: o bluesman Jimmy McCracklin, de The Walk, e a explosiva lady de 1,50 metro, a blueswoman Sugar Pie DeSanto. Agora, o tempo de Tia é anunciado por prêmios como Band Leader of the Year, de 2016; West Coast Best Female Blues Vocalist, de 2017; e Traditional Blues Woman of The Year, de 2018. Ela está em plena forma, e em São Paulo.

Tia se apresenta sexta, 3, no Bourbon Street. Vem com o álbum You Gotta Have It, produzido por Jim Pugh, produtor de Robert Cray, com blues, rock, soul e balada dos anos 50. "Este álbum revela muitas das minhas histórias", ela diz. A seu lado, estarão o excelente guitarrista Igor Prado, que toca no álbum a faixa Move On, o também guitarrista Rodolfo Crepaldi, o baixista Rael Lúcio e o batera Juninho Isidoro. O tel. de reservas é 5095-610o e o preço do ingresso é R$ 75. A casa pede o comprovante de vacinação em dia.

