Casa do filme Esqueceram de Mim pode ser reservada no Airbnb

02/12/2021 | 07:55



Os fãs do filme Esqueceram de Mim, um dos grandes clássicos do Natal, poderão realizar o sonho de passar uma noite na casa original do longa. Quatro convidados terão a oportunidade de reviver as cenas favoritas da trama, já que a propriedade estará disponível para aluguel no Airbnb.

Casa do filme Esqueceram de Mim no Airbnb

O irmão mais velho, Buzz McCallister, será o anfitrião no Airbnb, abrindo as portas da casa de sua família em Chicago, nos Estados Unidos. A propriedade estará disponível para reserva de uma noite, em 12 de dezembro, para até quatro pessoas por apenas US$ 25 (cerca de R$150), mais taxas e impostos.

Durante a estadia os hóspedes poderão aproveitar várias atrações inspiradas no longa, como cenário aconchegante com luzes natalinas, árvore decorada, armadilhas contra invasores, loção pós-barba à vontade para passar e gritar ao se olhar no espelho e até uma tarântula real.

Comidas deliciosas, incluindo as melhores pizzas de Chicago e um jantar à luz de velas com direito a macarrão com queijo de microondas também figuram entre as atrações. De quebra, os visitantes ganharão uma miniatura da casa em Lego e terão a oportunidade de assistir a Esqueceram de mim no lar, doce lar, novo filme transmitido pela Disney+.

A reserva estará disponível a partir de terça-feira (7/12). Vale a pena destacar que ela só pode ser feita por pessoas que moram nos Estados Unidos.

