Nadador de São Bernardo fatura 4 medalhas em Cali

Dérek BIttencourt



02/12/2021 | 00:01



O nadador do Sesi São Bernardo Matheus Gonche brilhou na piscina de Cali, na Colômbia, durante a disputa dos Jogos Pan-Americanos Júnior. O atleta conquistou quatro medalhas, sendo duas em provas individuais e duas em revezamento: ouro nos 200 metros borboleta (marca que o classificou para o Pan de Santiago, em 2023; bronze nos 100 metros borboleta; ouro no revezamentos 4x100 m medley misto; e prata no 4x100 m medley masculino.

“Fiquei muito feliz com a participação na competição e a conquista das duas medalhas individuais. A prova dos 200 m gostaria de ter feito um tempo melhor (completou em 1min59s63), com certeza, mas fiz uma prova muito boa, muito consciente”, disse Matheus Gonche. “A prova dos 100 m foi muito disputada entre mim e o Kayky (Mota, também do Brasil), não consegui fazer o que eu planejava. Mas saio muito feliz com o resultado, com as duas medalhas e com a pré-convocação para os Jogos Pan-Americanos de Santiago”, completou o nadador de 22 anos, que representou o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio, este ano.

A natação foi o esporte que mais rendeu medalhas para o Brasil nestes Jogos Pan-Americanos de Cali. Foram 40, sendo 19 ouros, 15 pratas e seis bronzes. A ginástica artística, por sua vez, alcançou oito pódios. Ontem foi o primeiro dia das competições do atletismo e o País alcançou cinco medalhas, sendo uma dourada, duas prateadas e duas bronzeadas.

O Brasil lidera o quadro de medalhas, com 36 ouros, 26 pratas e 34 bronzes, totalizando 96. Na segunda posição aparece a Colômbia, com 33, 22 e 29, respectivamente. Os Estados Unidos aparecem no terceiro posto, seguidos de México, Argentina, Cuba, Equador, Chile, Porto Rico e República Dominicana.