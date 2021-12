Santo André leva virada do Sesi Araraquara e fica com vice do Paulista

Dérek Bittencourt



01/12/2021 | 23:41



Um apagão na reta final do jogo tirou das mãos do Santo André/Apaba o título de campeão paulista na noite desta quarta-feira, 1º. Quem aproveitou foi o Sesi Araraquara, que, mesmo no ginásio do Parque Celso Daniel, conseguiu incrível recuperação – principalmente a partir das bolas de três pontos de Sossô, que terminou como cestinha da partida e maior pontuadora do campeonato –, venceu por 62 a 53 e fechou o play-off final em dois jogos a um, conquistando pela primeira vez a competição estadual.

Santo André começou em ritmo lento e Araraquara já abriu vantagem de dez pontos logo no primeiro quarto (21 a 11). Porém, nas duas parciais seguintes, as comandadas de Arilza Coraça não só reagiram, com grande contribuição de Jaqueline Silvestre, como conseguiram abrir nove pontos de diferença no placar (43 a 34, faltando três minutos para o fim do terceiro período).

Foi a partir de um pedido de tempo do técnico Fábio Appolinário que as visitantes reagiram, contando com muitos erros ofensivos das andreenses, que – assim como no domingo – por vezes aceleraram quando não deveriam; outrora, erraram lances teoricamente fáceis. Sossô e Erika Leite, pelo lado araraquarense, acertaram praticamente tudo, de onde tentaram, e comandaram mais uma reviravolta no placar, fechando o duelo em 62 a 53, para festa do time do Interior e muita frustração das donas da casa.

Após a partida e a premiação – a pivô Glenda Cruz recebeu o troféu como MVP (melhor jogadora) da série final –, a técnica Arilza Coraça, sem esconder a chateação pela perda do título – que seria o nono da cidade no Estadual –, lamentou adversidades que prejudicaram o desempenho das andreenses.

“Tivemos duas jogadoras importantes contundidas, que foram a Cacá e a Milena Nêga. Passamos o campeonato inteiro dessa forma e fomos nos superando. Chegar na final não foi fácil, foi com muita luta e dificuldade”, iniciou a treinadora. “Essa chegada do Sesi na final foi completamente inesperada, então, para elas, o discurso era que já haviam feito a parte delas. Mas foram guerreiras, e com meninas que estão na Seleção Brasileira, foram mais felizes, tiveram grandioso aproveitamento de bola de três, então é difícil, mas temos que aceitar, parabenizar e apesar de tudo fomos vice-campeãs”, continuou.

Nos três jogos do play-off final, Arilza recorreu a jogadoras muito jovens, casos de Stephany e Aninha, ambas de apenas 17 anos. “Isso temos que ressaltar, o trabalho de renovação”, destacou Arilza, que lamentou não poder contar com duas peças tão importantes tanto para o time titular quanto para a rotação. “A Milena vinha fazendo campeonato maravilhoso e infelizmente torceu o joelho. A Cacá veio, voltou para casa depois de grande atuação pelo Blumenau, e infelizmente também machucou e não jogou”, emendou.

EXTRAQUADRA

O Santo André teve tudo para ser campeão, após vencer o primeiro jogo em Araraquara. Afinal, faria os dois jogos seguintes em casa, os quais acabou perdendo. Além das jogadoras lesionadas, outro motivo que Arilza supõe ter interferido para a queda de rendimento de sua equipe vem de fora da quadra. “Enquanto estávamos jogando, as equipes que estão se preparando para a LBF (Liga de Basquete Feminino) de 2022 estavam assediando nossas jogadoras. A gente aqui ralando e esses times em cima das jogadoras. Isso mexe com a cabeça delas”, finalizou a treinadora andreense.