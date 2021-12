PSG só empata com o Nice, mas ainda tem larga vantagem no Campeonato Francês

01/12/2021 | 19:27



O Paris Saint-Germain só empatou, sem gols, nesta quarta-feira, com o Nice, mas ainda desfruta de larga vantagem no Campeonato Francês. O time de Neymar, que não atuou por estar machucado, alcançou os 41 pontos, na primeira colocação, após 16 partidas disputadas. O Nice está em quarto, com 27 pontos.

O Olympique de Marselha, segundo colocado na classificação, diminuiu um pouco a diferença, ao bater o Nantes, por 1 a 0, gol do brasileiro Gerson, aos 30 minutos do primeiro tempo. A equipe tem 29 pontos, enquanto o Nantes, com 19, é apenas o 13º colocado.

Já o Lyon, de Lucas Paquetá, decepcionou mais uma vez, ao perder em casa, para o Reims por 2 a 1. Com 22 pontos, a equipe é apenas a décima colocada.

Outros resultados desta quarta-feira: Angers 1 x 3 Monaco, Brest 1 x 0 Saint-Etienne, Metz 1 x 3 Montpellier, Strasbourg 5 x 2 Bordeaux, Troyes 2 x 0 Lorient, Clermont Foot 2 x 2 Lens e Rennes 1 x 2 Lille.