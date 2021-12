BTS lidera lista da Apple Music com 'Dynamite'

01/12/2021 | 18:04



Do grupo de k-pop BTS, a canção Dynamite foi a música mais tocada na Apple Music nos últimos 12 meses. A plataforma de streaming divulgou um ranking das canções mais procuradas entre 16 de outubro do ano passado e 15 de outubro de 2021.

Os coreanos lideram o Top 100 das paradas anuais.

Outros artistas mundiais estão no ranking, como Olivia Rodrigo, com Drivers License, e Ariana Grande, com Positions, na terceira posição.

A música For The Night, do rapper Pop Smoke, e Blinding Lights, do canadense The Weeknd, alcançaram a quarta e quinta posição respectivamente.

O ano de 2021 foi promissor para o BTS, que anunciou parcerias com bandas como Coldplay, e participou da Assembleia Geral das Nações Unidas.