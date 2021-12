Kelly Osbourne expõe mensagem gordofóbica que recebeu de jornal e desabafa: É com isso que eu tenho que lidar diariamente

01/12/2021 | 17:10



Kelly Osbourne não teve um ano fácil. Em outubro de 2021, a apresentadora do Fashion Police sofreu uma recaída no vício de álcool e drogas e precisou ser internada em uma clínica de reabilitação. Atualmente, já recuperada e sóbria, a atriz compartilhou que tem sofrido com ataques gordofóbicos.

Através dos Stories, Kelly mostrou um e-mail que recebeu de um veículo chamado National Enquirer, em que um jornalista, sem a menor sensibilidade, a questionava sobre um suposto ganho de peso durante a reabilitação.

A mensagem dizia:

O Naticional Enquirer está preparando para publicar uma história sobre Kelly Osbourne ter ganhado muito peso após ter emagrecido consideravelmente no início do ano. A história conta com fontes que disseram que a apresentadora do Fashion Police tem lidado com estresse através da comida, sendo que médicos afirmaram que o ganho de peso tem deixado ela com um alto risco de contrair Covid-19.

Ao final, o veículo ainda pede que a atriz faça um comentário sobre a reportagem.

Indignada com a situação, Kelly escreveu nos Stories:

É com isso que eu tenho que lidar diariamente. Sinta-se à vontade para enviar um e-mail para Dan [editor do jornal] e dizer a ele o que ele pensa sobre vocês serem gordofóbicos comigo.

E continuou:

Este ano foi o mais difícil da minha vida. Eu estava complacente e totalmente quebrada. Ainda estou me recompondo. Eu estou feliz. Estou saudável e isso é tudo o que importa.