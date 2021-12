Daniel Cady, casado com Ivete Sangalo, faz reflexão após apagar fotos nas redes sociais: Optaram por me enxergar

01/12/2021 | 16:11



Daniel Cady, que é casado com Ivete Sangalo, fez uma publicação reflexiva em seu Instagram nesta quarta-feira, dia 1 - ele explicou o motivo de ter deletado as fotos das redes sociais, inclusive cliques ao lado da amada, e falou sobre seu novo projeto.

Chegou dezembro e final de mais um ano que ciclo de reflexões e aprendizados. Diante disso, segue um pouco dos bastidores de como surgiu meu último projeto chamado de Missão Você. Enfim! Nada se deu ontem. Já faz alguns anos em que vivo a repensar tudo que estamos a conversar nos últimos dias (alimentação, empatia, saúde, hábitos, emoções, recomeços).

E qual a diferença agora? Muitos optaram por me enxergar. Antes só viam. Sim. Faz tempo que, tímido, observo. Sinto ser parte da vida de pessoas... A timidez nunca me fechou para enxergar - além das telas. E foi quando decidi que propósito deveria encontrar o trabalho. Rascunhei. Refiz. Revirei imperfeições. Revi. Assumi decisões. Entreguei à natureza toda a imperfeição e, milagrosamente, fui regenerado em atitudes, escreveu Daniel.

Quando os registros foram excluídos, logo pipocaram boatos de que Ivete e Daniel estariam enfrentando uma crise na união - o marido de Veveta, por sua vez, tratou de desmentir os rumores na época.

Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso. Então, é isso, o que era para ser uma surpresa, uma coisa bacana do trabalho, virou esse reboliço todo aí. Tá tudo bem por aqui. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus, afirmou.