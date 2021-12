Caio Ribeiro volta para o Globo Esporte São Paulo após ser curado do câncer: Cheio de saúde

01/12/2021 | 15:11



Caio Ribeiro está de volta! O comentarista voltou nesta quarta-feira, dia 1, para os estúdios do Globo Esporte São Paulo após um longo período afastado - ele estava fazendo um tratamento contra o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático.

- Feliz e emocionado de estar de volta depois de quase três meses. Agradecendo mais uma vez as mensagens, o apoio, essa onda de carinho que eu recebi. E zerado, cheio de saúde, vida que segue, graças a Deus, afirmou Caio.

O ex-jogador foi recebido pelo colega de trabalho, Felipe Andreoli.

- Mais feliz do que palmeirense no fim de semana. O nosso Caio Ribeiro está de volta. Que alegria ter você aqui, Caioba. Você já esteve no Bem, Amigos! na segunda-feira, mas você sabe que o GE [Globo Esporte] aqui de São Paulo é a sua casa, então a gente está muito feliz de você estar aqui, tá?, falou Felipe para o amigo.