Alec Baldwin dá entrevista sentimental após tragédia em set, diz revista

01/12/2021 | 15:10



Depois da tragédia no set de gravações, que Alec Baldwin atirou acidentalmente na diretora Halyna Hutchins, o ator decidiu conceder sua primeira entrevista.

De acordo com a revista People, o artista teve uma conversa sentimental e detalhada com George Stephanopoulos para a ABC News, que vai ao ar na próxima quinta-feira, dia 2.

Segundo declarações de George, é a entrevista mais intensa que o norte-americano já deu na carreira:

- É tão crua. Quero dizer, como você pode imaginar, ele está arrasado. Mas ele também foi muito franco, foi muito aberto, respondeu a todas as perguntas. Ele falou sobre Halyna Hutchins, falou sobre se encontrar com a família dela também. Ele passou pelos detalhes do que aconteceu no set naquele dia.

- Devo dizer que fiquei surpreso em muitos sentidos ao longo daquela uma hora e vinte minutos em que nos sentamos ontem, disse o apresentador para o veiculo.