Kantar IBOPE Media: Smart TV marca presença em 69% dos domicílios brasileiros

A Internet das Coisas (Internet of Things ou IoT, em inglês) é o conjunto de tecnologias que permite com que objetos se conectem, armazenem dados e executem diversas funções. No Brasil, o gadget inteligente com maior presença nos lares é a Smart TV, encontrada em 69% dos domicílios. Os dados são da ferramenta TG.Net, da Kantar IBOPE Media – divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia.

De acordo com a TG.Net, os brasileiros também afirmam ter em casa Smart Watch (22%) e dispositivos inteligentes ativados por voz, como lâmpadas e alto-falantes (8%), bem como pulseira fitness (4%). Em todos os casos, os objetos podem ser de uso pessoal ou usados por outro indivíduo no mesmo domicílio.

Quando o assunto é conexão com a web via dispositivos de IoT, por sua vez, 44% das pessoas usaram os aparelhos de TV ao menos uma vez no decorrer de 30 dias. Apenas 5% apostaram em relógios inteligentes, enquanto 3% recorreram às assistentes de voz, a exemplo de Alexa (Amazon) e Siri (Apple).

A pesquisa da TG.Net foi realizada com cerca de 3 mil internautas brasileiros entre julho e agosto de 2021. A ferramenta faz parte da família Target Group Index e visa abordar hábitos, opiniões, consumo de mídia, produtos e serviços, estilo de vida e características demográficas relacionadas à web, permitindo conhecer de forma ampla suas características e usos, além de entender em detalhes o comportamento dos conectados.