Do Diário do Grande ABC



01/12/2021 | 14:14



Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência, mostram que a construção civil criou 17.236 vagas de emprego com carteira assinada em outubro. No acumulado do ano, o setor abriu 284.544 postos de trabalho, o que representa 9% do total de empregos com registro criados no Brasil em 2021. Os números revelam, ainda, que o saldo de contratações do setor foi positivo ao longo de todos os meses do ano.



"A construção civil tem a particularidade de ser um setor que puxa fortemente o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro para cima e emprega muito. Quando aumentamos os investimentos na área e alavancamos as contratações, o setor contribui com a redução do desemprego, geração de renda e o crescimento da economia como um todo", afirma o presidente da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias ), Luiz França.