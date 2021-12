Spotify mostra o que você mais ouviu em 2021; veja como acessar sua retrospectiva

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



01/12/2021 | 13:55



A partir de hoje (1), usuários do Spotify já podem acessar sua retrospectiva personalizada de 2021. O recurso está disponível exclusivamente no aplicativo móvel do serviço de streaming, tanto para iOS como Android.

Para acessar a retrospectiva personalizada de 2021, basta abrir o app e, na tela inicial, dar Play em #SpotifyWrapped. Caso não apareça em seu telefone, uma opção pode ser atualizar o aplicativo ou, ainda, procurar a seção Início e Feito para você.

Reprodução / 33Giga

A experiência da retrospectiva personalizada de 2021 está repleta de favoritos, misturados com novidades, conectando os fãs entre si e com os criadores. Aqui estão alguns novos recursos.

Novos data stories para expressar seu ano em áudio

Além de seus principais artistas, gêneros, músicas, podcasts e minutos ouvidos, a experiência #RetrospectivaSpotify personalizada inclui diversos recursos novos, Entre eles:

O filme;

Sua Audio Aura (Aura de Áudio);

Jogo de Cartas e Retrospectiva 2021.

Para saber mais sobre esses recursos, acesse Spotify For the Record.

Mais compartilhável

Fãs do Spotify adoram compartilhar seus cartões em canais sociais como Snapchat, Twitter, Instagram e Facebook. E como novidade deste ano, foi adicionada a #RetrospectivaSpotify no TikTok.

Experiências para os principais fãs

Vídeos de um dos mais de 170 artistas e criadores agradecem aos fãs por tê-los em suas #RetrospectivaSpotify.

Os maiores fãs dos artistas participantes verão os novos Spotify Clips incorporados em suas playlists “Your Top Songs 2021” (Suas Músicas Favoritas de 2021) e “Your Artists Revealed” (Seus Artistas Revelados) como uma surpresa que tocará antes da música do artista.

Pela primeira vez, serão lançados clipes do Spotify para podcasts e os fãs poderão ver mensagens especiais de agradecimento de alguns de seus apresentadores de podcast favoritos.

O Spotify também lançou sua experiência #RetrospectivaSpotify para podcasters e artistas. Com acesso à sua própria experiência individualizada no microsite Wrapped (Retrospectiva), os criadores podem explorar todas as maneiras como seus fãs ouviram este ano.