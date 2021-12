Mariah Carey é aclamada nas redes sociais no 1º de dezembro por canção natalina

01/12/2021 | 13:43



"Começou dezembro e já podemos 'descongelar' Mariah Carey", brincam internautas brasileiros no primeiro dia do último mês do ano. A cantora está há anos nas paradas de sucesso com "All I Want For Christmas Is You". Foi assim no final de 2020, quando a música voltou ao topo da "Billboard Hot 100". O trabalho é de 1994. De acordo com informações do Spotify, internautas começam a ouvir a canção já no fim de novembro, após o Halloween. Nesta quarta-feira, dia 1º, Mariah Carey foi um dos assuntos mais comentados no Twitter por brasileiros neste início de dezembro. "Dezembrou!!! hora de colocar nossa Mariah Carey na timeline", escreveu uma internauta.