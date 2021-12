Mara Maravilha surpreende a web ao parabenizar Angélica: Recomeçar

01/12/2021 | 13:10



Por essa ninguém esperava! Mara Maravilha usou as redes sociais na última terça-feira, dia 30, para parabenizar Angélica por seus 48 anos de idade. No entanto, a declaração pegou os internautas de surpresa, já que, no passado, a apresentadora se envolveu em polêmicas com a loira.

No Instagram, Mara postou um clique antigo das duas, e escreveu:

Recomeçar... Todos os dias temos a possibilidade e a benção de uma nova oportunidade. O ontem foi uma experiência que ficará ali gravada no livro da nossa vida. Está valendo agora o que escolhemos hoje. Sentir Deus nos pequenos detalhes. Num sorriso sincero. Em uma palavra de carinho. No gesto doce de um anjo amigo. Apenas permita-se sentir o amor que lhe é oferecido com a alma leve e limpa. Porque em um pisca de olhos temos que voar com os anjos para uma eternidade... Parabéns e que Jesus te proteja e abençoe. PARABÉNS ANGEL.

Obrigada, querida, respondeu Angélica.

Nos comentários, a apresentadora dividiu opiniões:

Desta vez, a Mara emocionou, escreveu uma seguidora.

Gente, agora a coisa ficou séria. Está sem noção amor apaga que dá tempo, criticou outra.

Parabéns pra Mara pela humildade de recomeçar, defendeu a terceira.