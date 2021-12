Marina Ruy Barbosa passeia com bolsa de 88 mil reais

01/12/2021 | 13:10



Que os famosos gostam de ter certos luxos, todo mundo sabe, né? Acontece que, vez ou outra, as celebridades compartilham algumas de suas extravagâncias nas redes sociais e acabam chocando os fãs - ou, até mesmo, outros famosos! Marina Ruy Barbosa, por exemplo, circulou pelo aeroporto do Rio de Janeiro com uma bolsa Hermès, considerada uma das mais caras do mundo.

O modelo Birkin azul custa nada menos que 15.780 dólares, cerca de 88 mil e seiscentos reais. Uau! A atriz ainda parou para falar com os fãs e tirar algumas fotos. Quem pode, pode, né?!