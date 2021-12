Identidade de marca: aprenda a criar e promover seu negócio na web

Da Redação

Do 33Giga



01/12/2021 | 12:55



A identidade de uma marca abrange vários pontos, desde o logotipo, o nome e as cores até o serviço ou produto que é oferecido, o atendimento e os valores.

Não é preciso que a sua marca seja algo único e totalmente inovador no mercado. Mas é necessário que ela tenha alguns princípios claros para poder alcançar o sucesso e conquistar seu público-alvo.

Isso pode ser algo que faça com que as pessoas, só de pensar, saibam que esse diferencial pertence somente à sua marca, potencializando e muito o que a sua empresa tem a oferecer.

Pode parecer que não, mas só de as pessoas pensarem em algo e isso remeter ao serviço ou produto que você oferece é sinal de uma identidade forte que a sua marca está criando. Como exemplos disso há Coca-Cola, o Google ou a Apple – muitas vezes um símbolo pequeno ou somente as cores já são suficientes para que as pessoas lembrem destas marcas.

Identidade visual da sua marca

A identidade visual de uma marca é tudo aquilo que é ligado à parte externa da empresa. E é muito importante que na hora de decidir quais serão esses elementos visuais exista uma consciência de que cada detalhe tem que ter um significado que represente os ideais da organização.

O logotipo, por exemplo, apesar de algo simples precisa ser a cara da marca.

Então tem que ser algo único e específico, as cores que representarão a identidade visual da empresa também podem alavancar e muito o seu negócio.

Os Correios, por exemplo, têm o amarelo como sua marca registrada. O Nubank revolucionou com a cor roxa. Estes exemplos representam muito bem como trabalhar as cores. Uma boa alternativa é usar uma ferramenta especializada para criar um logotipo profissional.

Atividade fim da sua marca

Outro ponto que ajuda a criar uma identidade única para sua marca é o serviço ou produto que ela oferece. Até neste quesito uma empresa pode se diferenciar das demais.

Apple e Samsung são concorrentes e vendem celulares. Mas cada uma tem no seu produto algo específico, que apesar de venderem a mesma coisa, acabam sendo diferentes pelo fato de cada uma ter procurado o seu caminho e criado a sua própria identidade.

Isso fica claro quando se vê que a Apple decidiu partir atrás de um mercado mais exclusivo e de alto padrão, enquanto a concorrente focou no consumo de massa. As duas escolheram a maneira como são percebidas pelos consumidores.

Esta percepção faz parte da identidade visual da companhia. Então, de fato, o serviço prestado ou produto que uma marca disponibiliza aos seus clientes pode se destacar só por ter um ponto específico que se diferencia de todas as outras.

Tratamento ao cliente

Talvez um dos quesitos que mais alavanque o fortalecimento de uma marca é o tratamento que ela tem com quem acredita no seu serviço ou produto, seus clientes. Uma empresa que se preocupa com o atendimento – ou com o suporte que é prestado pelos seus funcionários – com certeza terá uma identidade reconhecida no mercado.

Os clientes são o elo mais importante de todo negócio.

Muitas marcas cometem o erro de não pensar assim e o preço a se pagar é seu enfraquecimento no mercado. Então, mesmo que você ainda não tenha um produto ou serviço muito procurado ou que atraia muitas pessoas ainda, foque sempre no tratamento que é dado aos poucos que estão dando uma chance para o crescimento da sua empresa.

Manter um cliente é mais lucrativo e mais fácil do que conquistar novos. Nunca negligencie o pós-venda.

Como tornar sua marca forte

Para se ter uma marca forte, você tem que ter a consciência do que ela vai representar. Se quer ter um negócio de sucesso, a empresa não pode se resumir só em vender.

É preciso se preocupar com o público alvo que a empresa deseja atingir, qual o mercado você deseja inserir a sua marca. O marketing tem que ser um pilar sempre trabalhado para que a identidade seja sempre difundida – e a comunicação com o público também é fundamental.

Essa propagação é importantíssima para o crescimento e solidez. Quanto mais pessoas tiverem contato com a sua marca e se identificarem, mais chances a sua empresa tem de cair nas graças do famoso “boca a boca”, mesmo com o mundo digital influenciando muito o crescimento das principais marcas.

O marketing à moda antiga (por meio de indicações) também é primordial para a consistência da empresa.

Tecnologia a favor da sua marca

A internet hoje em dia tem um alcance absurdo. Os gestores que enxergam e sabem tirar proveito disso têm grandes chances de fazer com que a sua marca alcance um patamar elevado dentro do mercado, à frente de seus concorrentes.

Network entre marcas pequenas que se ajudam para o crescimento mútuo tem sido uma grande sacada para o aquecimento no mercado de empresas que estão iniciando os seus negócios.

Diante de tudo isso, tenha em mente que a tecnologia deve ser uma grande aliada para a criação e desenvolvimento da identidade da sua marca. Mas que existem diversos outros pontos que merecem atenção. De modo geral, o melhor que você pode fazer é se esforçar ao máximo para que a experiência do seu público seja a melhor possível e ter paciência.

Dessa maneira, com o tempo sua marca passará a ser reconhecida e retornará excelentes resultados.

No fim das contas, criar uma marca relevante requer tempo e muito trabalho. Portanto, o ideal é que você aplique todas as dicas diariamente.

Isso, em conjunto com um produto ou serviço de boa qualidade, vai te proporcionar boas chances de se destacar no seu setor. Este é o melhor caminho para sua marca conquistar o reconhecimento necessário para se tornar uma referência.