Grande ABC tem sétimo mês seguido com saldo positivo na geração de empregos formais

Da Redação



01/12/2021 | 11:54



<p>O mercado de trabalho do Grande ABC registrou saldo positivo em outubro de 2021, com a abertura de 3.608 postos formais de emprego. Esse foi o sétimo mês consecutivo com saldo positivo na região. O saldo do mês, somado aos demais registrados no ano, resulta no total de 35.236 novos postos em 2021.</p> <p>Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). As informações foram divulgadas pelo Ministério da Economia e organizadas pela Diretoria de Programas e Projetos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.</p> <p>Em outubro, todos municípios da região registraram saldo positivo: Diadema (+275) Mauá (+700), Ribeirão Pires (+135), Rio Grande da Serra (+12), Santo André (+1.074), São Bernardo do Campo (+1.006) e São Caetano do Sul (+406).</p> <p>O setor com melhor resultado em setembro foi Serviços (+1.976), seguido pelo Comércio (+938), Construção (+366) e Indústria (+330).</p> <p>O estoque de empregos formais na região, que é o total de vínculos ativos no mês, chegou a 727.963 vínculos em outubro. Em outubro, o Ministério da Economia ajustou os resultados de toda a série, desde janeiro de 2020, incluindo correções também no estoque de empregos. </p>