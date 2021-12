Incêndio em carreta causa lentidão na Rodovia Imigrantes

Da Redação



01/12/2021 | 12:14



A rodovia dos Imigrantes registra lentidão no sentido São Paulo, do km 46 ao km 42. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, há um ocorrência em andamento na altura do km 42, um incêndio de carreta. A faixa da direita (4) está bloqueada no trecho, por medida de segurança.

A concessionária informa também que a neblina ficou densa no topo da serra e a visibilidade prejudicada. Por isso a Interligação Planalto foi bloqueada no sentido capital.

Mais informações em breve