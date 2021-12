Maraisa faz pedido inusitado para Papai Noel: Eu quero um marido bem bonito

01/12/2021 | 12:10



Você já escolheu o que vai querer de Natal? Maraisa tem a lista completa! A cantora, da dupla com Maiara, protagonizou um momento hilário nas redes sociais, na última terça-feira, dia 30, ao sentar no colo do Papai Noel e fazer um pedido para lá de inusitado: um marido.

No vídeo, a sertaneja dispara:

- Eu quero um marido bem bonito, alto, que goste de música, que seja companheiro, que tome cerveja igual a nós.

- Vamos providenciar, respondeu o bom velhinho.

Vale lembrar que, apesar de ser divulgada recentemente, a gravação foi feita em 2019, razão pela qual a cantora e Noel estão tão pertinhos.