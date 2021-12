Vin Diesel e filha de Paul Walker publicam homenagens em aniversário de morte do ator

01/12/2021 | 12:10



Na última terça-feira, dia 30, completaram-se oito anos desde a morte do ator Paul Walker, que sofreu um acidente de carro fatal em 2013. A data, é claro, foi lembrada não apenas por fãs, mas também por sua filha, Meadow Walker, e pelo amigo Vin Diesel, que fizeram homenagens nas redes sociais.

Meadow, hoje com 23 anos de idade, publicou uma foto antiga ao lado do pai, de quando ainda era apenas uma criança. No clique, ele aparece dando um beijo em sua bochecha e, na legenda, ela se declarou por Paul:

Eu te amo e sinto sua falta infinitamente. Hoje e todos os dias eu celebro sua vida, seu amor. E você, meu melhor amigo.

Além disso, ela também falou em nome da Fundação Paul Walker e pediu aos seguidores que se unissem ao movimento do Dia de Doar, celebrado todo dia 30 de novembro, que estimula as pessoas a doarem itens ou valores para diferentes instituições de caridade.

Já Vin Diesel decidiu publicar uma foto de Meadow ao lado de sua própria filha mais velha, Hania Riley Sinclair, e escrever uma espécie de carta aberta ao amigo, a quem chama pelo apelido de Pablo, falando sobre a amizade entre as duas meninas:

Tenho tanto para te contar ... Lembro-me daquele dia quando você e eu estávamos filmando aquela cena no Velozes e Furiosos 4, onde estávamos comendo comida chinesa e tivemos uma cena de briga de irmãos que terminou com você dizendo: Letty só queria que você voltasse para casa, Dom... Quando terminamos as filmagens naquele dia, você entrou no meu trailer e perguntou, O que você está pensando? Você sempre sabia quando algo estava em minha mente.

Eu disse a você que estava prestes a ter um bebê e não sabia o que esperar do hospital para onde iria depois do trabalho. Nunca vou esquecer o que você me disse... Você disse que um monte de caras durões diriam eu você esperar do lado de fora da sala de parto, mas que isso estava errado. Vá lá, corte mesmo o cordão umbilical e será o melhor dia da sua vida. Você, claro, estava falando por experiência própria, já que já havia tido seu anjo.

Já se passaram oito anos hoje... E não passa um dia sem que eu reflita sobre a irmandade que fomos abençoados por ter ... Mas você sabe disso. As tragédias na vida são sempre seguidas pelas bênçãos se você apenas permanecer aberto e ter fé. Olhe essa foto, Pablo, vai te fazer sorrir. O mesmo anjo para o qual você me ajudou a preparar da maneira mais bela com seu conselho fraternal é o mesmo anjo que a preciosa Meadow pediu para ser sua dama de honra.

Como eu poderia saber disso no set de 2008 de Velozes e Furiosos? Mas talvez de alguma forma você soubesse. Saudades. Meus filhos sempre me dizem: Tio Paul está com você pai, sempre... E eu sei no meu coração que eles estão certos. Saudades Pablo?