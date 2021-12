Medo da Yoko? Veja curiosidades sobre Get Back, documentário dos Beatles na Disney+

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



01/12/2021 | 11:55



Com mais de 60 horas de filmagem e 150 horas de gravação de áudio, e direção de Peter Jackson, a série documental Get Back vem fazendo sucesso ao redor do mundo. Produto da Disney+, trata-se das últimas horas dos Beatles reunidos (além de uma tricotante Yoko Ono).

Em 3 episódios de, aproximadamente, duas horas cada, o espectador é levado a uma experiência que explora as complexidades da banda mais famosa de todos os tempos, longe dos holofotes e do público, enquanto os 4 integrantes se preparam para seu último show e para a gravação de seu álbum ‘Let It Be’.

A Decode foi atrás da repercussão de Get Back na web e descobriu dados sobre a opinião dos internautas em relação à representação do “começo do fim” de Beatles.

Curiosidades sobre Get Back

Em âmbito mundial, a série atingiu cerca de 154,8 milhões de pessoas no digital e foi tema de 4.618 artigos. Por outro lado, somente no Brasil, a mesma alcançou cerca de 21,5 milhões de pessoas, foi pauta de 151 matérias e foi mencionada 189 mil vezes no Twitter, sendo que a banda em si foi mencionada 36 mil vezes na rede social do passarinho.

Get Back / Divulgação Disney+

No geral, a produção foi muito bem recebida pelos internautas, uma vez que, no Facebook, 96% dos usuários amaram a série, enquanto 2% ficaram surpresos e 2% reagiram sarcasticamente. Já no Twitter, 91% dos usuários manifestaram-se positivamente em relação à Get Back, enquanto 7% e 2% manifestaram-se de maneira negativa e neutra, respectivamente.

Obviamente, a novidade lançada no Disney+ gerou muito buzz para a banda, que cresceu seu volume de buscas no Google em 120% nos dias de lançamento dos 3 volumes (25, 26 e 27 de novembro). Além disso, as redes sociais dos Beatles ganharam novos seguidores, desde a estreia do documentário:

Instagram: conquistou 16.878 novos seguidores (83% a mais que a média diária dos 5 dias anteriores)

Twitter: conquistou 5.390 novos seguidores (358% a mais que a média diária dos 5 dias anteriores)

E a internet não demorou muito para mostrar ao mundo qual o seu beatle favorito: Paul McCartney representou 42% das menções sobre a banda, no Twitter, enquanto John Lennon representou 30% das menções, George Harrison representou 19% e Ringo Star 9%.

Yoko Ono, a viúva do ex-beatle John Lennon, foi parar entre os assuntos mais comentados sobre a produção, onde ela aparece, durante horas seguidas, quieta e sentada ao lado do marido, enquanto a banda ensaia.

No Twitter, 6% dos comentários defenderam que a artista não foi responsável pela separação da banda, enquanto 94% dos comentários foram carregados do olhar negativo dos usuários sobre os momentos de Yoko na série: