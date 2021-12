Gasolina: criptobank dá cashback de 10% em gastos com combustível

Da Redação

Do 33Giga



01/12/2021 | 11:55



Com a inflação acumulada de 10,67% pesando no bolso da população e, principalmente, em itens de consumo diário, como a gasolina, o cashback se mostrou um meio de compensar os gastos em alta.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para auxiliar neste cenário, o criptobank Monnos (https://monnos.com) dá até 10% de cashback em todos os gastos efetuados em seu cartão que sejam referentes a abastecimento a partir de hoje (1).

A campanha foi pensada para os períodos de Natal e Ano Novo – e vai considerar os gastos realizados via Monnos Card. O cashback ocorrerá na hora e se dará via MNS TOKEN, a criptomoeda do criptobank (banco de criptomoedas).

Por estar listada globalmente, o usuário poderá trocar seus valores por reais, por outras criptos ou ainda acumular, o que aumentará o percentual de cashback recebido.

Esta iniciativa também foi pensada para suprir outra defasagem da crise econômica: a redução de 25% dos profissionais que trabalham como motoristas de aplicativos, taxistas e caminhoneiros, por consequência da inflação e do aumento de combustível, segundo dados da AMASP (Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo).

Monnos

Primeiro cryptobank do Brasil, a Monnos opera em mais de 118 países oferecendo mais de 70 criptoativos diferentes. Entre os seus serviços, além do cartão com cashback, a companhia também trabalha com pagamento de boletos, oferece uma rede social de investimentos e possui um agregador de notícias, para que a base de clientes esteja sempre ciente de tudo o que acontece com o mercado cripto.

Atualmente, conta com mais de 35 mil usuários no Brasil e no mundo.