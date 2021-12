Revival de Sex and The City ganha primeiro trailer e revela destino das personagens

01/12/2021 | 11:11



Nova York que se prepare: elas estão voltando! Na última terça-feira, dia 30, a HBO Max divulgou o primeiro trailer de And Just Like That, o revival de Sex and The City. E, para a alegria dos fãs do casal Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, e Mr. Big, vivido por Chris Noth, o ship está vivíssimo!

A trama vai girar em torno das três personagens da atração original dos anos 1990 - Carrie, Miranda e Charlotte - e mostrará as mudanças nas vidas das protagonistas desde então. No trailer, alguns spoilers já são entregues de bandeja para os telespectadores, como o casamento feliz de Carrie, a personagem não-binária de Sara Ramirez, a Dr. Callie Torres de Grey's Anatomy, e a participação de Willie Garson, que morreu em setembro deste ano.

Ansiosos? O reboot estreia no catálogo da HBO Max dia 9 de dezembro.