Neymar Jr. curte foto de Mariana Rios fantasiada de gatinha após beijos em festa

01/12/2021 | 10:10



Desde que se separou de Bruna Marquezine, Neymar Jr. parece estar curtindo muito bem a vida de solteiro, não assumindo nenhum relacionamento sério. Por isso, muitas especulações surgem em relação à vida amorosa do jogador. Às vezes ele fala sobre o assunto, e em outros casos simplesmente ignora os fatos. Recentemente, Mariana Rios foi apontada como o novo affair do menino Ney.

Isso porque, segundo o Extra, os dois trocaram beijos em uma festa e ele chegou até a mandar flores no dia seguinte. Desde então, o craque teria acompanhado de pertinho a atriz nas redes sociais, tanto que até curtiu uma foto de Mariana fantasiada de gatinha para interpretar Kary Perry no Show dos Famosos.

No entanto, três dias depois, Neymar teria sido visto no mesmo evento que Bruna Biancardi, também apontada como outro affair do craque. Eita, que confusão! A seguir, confira mais mulheres que estiveram envolvidas com o jogador!