Brasil fecha outubro com 253 mil empregos criados

01/12/2021 | 09:18



Após a criação de 312.066 vagas em setembro (dado revisado ontem), o mercado de trabalho formal mostrou nova desaceleração e registrou saldo positivo de 253.083 carteiras assinadas em outubro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho.

O resultado decorreu de 1,760 milhão de admissões e 1,507 milhão de demissões. Em outubro de 2020, houve abertura de 366.295 vagas com carteira assinada.

O mercado financeiro já esperava novo avanço no emprego no mês, e o resultado veio dentro do intervalo das estimativas de analistas. As projeções eram de abertura líquida de 206.121 a 470.065 vagas em outubro, com mediana positiva de 260 mil postos de trabalho.

No acumulado dos dez primeiros meses de 2021, o saldo do Caged já é positivo em 2,645 milhões de vagas. No mesmo período do ano passado, houve destruição líquida de 278.997 postos formais

Segundo o ministério, 1,913 milhão de trabalhadores seguiam com garantia provisória de emprego em outubro graças às adesões ao BEm (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda). Para cada mês de suspensão ou redução de jornada pelo programa, o trabalhador tem o mesmo período de proteção à sua vaga.