Rainha de bateria, Paolla Oliveira vai até o chão em ensaio da Grande Rio

01/12/2021 | 09:10



O Carnaval está chegando e Paolla Oliveira não vê a hora de desfilar pela Grande Rio, agremiação da qual é rainha de bateria. Prova disto foi o ensaio que rolou na última terça-feira, dia 30, e a atriz sambou muito - e claro, colocou o corpão pra jogo.

Nas redes sociais, Paolla comemorou o retorno do Carnaval após a pandemia da Covid-19, e postou um vídeo que deixou todos os fãs babando na beleza da musa:

Um dia de cada vez, um sorriso de cada vez. Que saudade eu estava da minha Grande Rio. Vamos com calma, com cuidado e muito amor pelo Carnaval, torcendo e fazendo nossa parte para que em 2022 a gente consiga colocar nossa escola na avenida, escreveu.

E tem mais! De acordo com Fábia Oliveira, o namorado da artista, Diogo Nogueira, precisou ser internado na área Vip do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, para passar por um procedimento logo depois de romper um tendão do pé. Paolla acompanhou o sambista que, segundo a colunista, já teve alta e está se recuperando em casa.