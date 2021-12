Regent Seven Seas dá início à construção do navio Seven Seas Grandeur

Redação

O Seven Seas Grandeur, novo navio da empresa Regent Seven Seas Cruises, começou a ser construído no início de novembro. A tradicional cerimônia de colocação de quilha da embarcação foi realizada no estaleiro da Fincantieri em Ancona, na Itália.

Seven Seas Grandeur

Projetado pelo premiado Studio DADO, o Seven Seas Grandeur hospedará apenas 750 hóspedes e terá uma tonelagem bruta de 55.500. Ele é um navio irmão do Seven Seas Explorer e do sofisticado Seven Seas Splendor.

A nova embarcação terá 15 categorias de suítes luxuosas e espaçosas. A joia da coroa será a suntuosa Suíte Regent de 412 metros quadrados, que terá seu próprio spa. Além disso, a embarcação vai abrigar restaurantes requintados, como Prime 7, Chartreuse e Compass Rose.

O Seven Seas Grandeur iniciará sua temporada inaugural em novembro de 2023, cruzando 17 viagens no Caribe e no Mediterrâneo, além de duas travessias transatlânticas, todas variando de 7 a 16 noites de duração.

“Recentemente, retomamos as operações com a temporada inaugural de nosso mais novo navio, Seven Seas Splendor, e nossa incrível jornada continua com este marco enquanto começamos a construção do Seven Seas Grandeur. Em dois anos, daremos as boas-vindas ao sexto navio na frota mais luxuosa do mundo, que exemplificará nossa herança de perfeição com espaço incomparável, serviço inigualável, culinária excepcional e experiências transformadoras que começarão no momento em que você subir a bordo”, afirma Jason Montague, presidente e CEO da Regent Seven Seas Cruises.