Rock in Rio 2022 anuncia Guns N' Roses, Måneskin e Djavan

01/12/2021 | 08:10



O Rock in Rio anunciou novas atrações para a próxima edição do festival, marcada para setembro de 2022.

O dia 8 de setembro terá como headliner a lenda do hard rock Guns N'Roses, que volta ao festival. Eles estavam sem tocar no evento desde 2017, quando se apresentaram pela última vez.

A banda fecha a noite no Palco Mundo sob o comando do vocalista ícone da banda, Axl Rose, que será acompanhado por Slash na guitarra, Duff McKagan no baixo, Richard Fortus na guitarra, Frank Ferrer na bateria, e os tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese.

Ainda no mesmo dia, o Måneskin estreia em solo brasileiro no mesmo palco. O grupo viralizou no TikTok com uma versão de Beggin, do The Four Seasons, dominando as paradas globais.

Já no dia 10, Djavan abre a noite do Palco Mundo, que já tem confirmado Coldplay como atração principal, além de Camila Cabello e Bastille. Esse será o primeiro show próprio do cantor no Rock in Rio.

Após o anúncio, fãs do festival agora aguardam o último headliners a ser anunciado. Além do Guns N' Roses, no dia 8, o Rock in Rio já anunciou Iron Maiden, no dia 2 de setembro, Post Malone, no dia 3, Justin Bieber, no dia 4, Coldplay, no dia 10, e Dua Lipa encerrando o festival no dia 11.