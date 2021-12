Solange Gomes, Rico Melquiades, Dayane Mello e Marina Ferrari estão na Roça da semana em A Fazenda 13!

01/12/2021 | 01:10



O jogo está cada vez mais apertado para os peões em A Fazenda 13, e a Roça desta terça-feira, dia 30, foi tensa!

Mantendo a tradição, a noite dos peões começou com o poder das Chamas. O dono das chamas desta semana era Dynho Alves. O peão leu os poderes para si, pegou a Chama Amarela e deu para Sthe Matos a Chama Vermelha.

E para começar bem, já foi feita em seguida a leitura da chama de Dynho, que dizia:

O dono deste poder pode ter imunidade desde que deixe a sede sem água por 72 horas.

O peão decidiu optar pela imunidade, e com isso, a sede ficará sem água pelos próximos três dias!

Depois, o Fazendeiro da semana fez sua indicação. MC Gui colocou Solange Gomes na Roça. O peão não gostou nada das coisas que a peoa tem falado sobre ele tentar se fazer de bom rapaz e sobre a vida pessoal dele, e disse que não concorda com esse tipo de jogo.

A indicação do MC rendeu em um belo bate boca entre os dois, que até Galisteu teve dificuldades de intervir! Eita!

Mesmo depois do início da votação dos peões, a discussão continuou e Dynho entrou no meio. A situação foi tão longe que Solange acabou chorando.

Votos dados e quem foi ocupar o segundo banquinho foi Rico Melquiades! O peão puxou Day para a Roça com ele, por conta de todo o passado dos dois juntos e porque como ele disse, não teria como puxar alguém que é prioridade para ele no jogo, se referindo a Marina Ferrari, que era a única outra opção.

Depois, Sthe leu o poder de sua Chama, que dizia:

O dono deste poder deve escolher dois peões que não estão na Roça e uma nova votação definirá o quarto roceiro. Não haverá Resta Um.

Sthe escolheu Aline Mineiro e Marina, e a mais votada foi Marina, com cinco votos.

A noite foi encerrada com o veto de Marina da prova do Fazendeiro. A peoa vetou Day e com isso, participam da prova Rico, Marina e Solange.