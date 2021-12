S&P afirma rating BB- do Brasil; perspectiva estável

30/11/2021 | 23:09



A agência de classificação de riscos S&P Global reafirmou o rating em moeda estrangeira do Brasil em BB-. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, 30. A perspectiva da nota do País é estável.

"As pressões de gastos e uma alta carga de juros provavelmente resultarão em uma lenta consolidação fiscal, com a dívida líquida do governo geral tendendo para 75% do PIB até 2024", diz a S&P, que avalia que a perspectiva estável da nota assume que o governo estabilizará gradualmente o seu recente crescimento da dívida pública.

No comunicado, a agência reforça que o Brasil se recuperou mais rápido do que o esperado da crise da covid-19 em 2020, mas que a perspectiva de crescimento do País é moderada. Para 2021, a projeção é de expansão de 4,8%, seguido de alta do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,8% em 2022, 2,0% em 2023 e 2,3% em 2024.