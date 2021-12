Vôlei de Diadema colhe frutos em ano de retomada

Dérek Bittencourt



30/11/2021 | 23:05



''A equipe do Novo Ideal/Diadema faz hoje, a partir das 18h, na Vila Leopoldina, o primeiro jogo da final do Paulista masculino sub-19, contra o Sesi, em jogo que – independentemente do resultado – comprova o sucesso do projeto nesta retomada da modalidade na cidade, que conta com parcerias com a Escola Novo Ideal e a Universidade UniSant’Anna.

Atualmente, estão ativos os times masculinos sub-21, sub-19 e sub-17. E a ideia é ampliar o cenário para o ano que vem. “Poucas cidades têm as três categorias como a gente. E a tendência é abrir o sub-15 em 2022. É projeto de retomada e já estamos colhendo frutos neste primeiro ano”, exaltou o diretor de Esporte do município, José Alexandre Pena Devesa. “Queremos engrandecer ainda mais, com a expectativa de recomeçar o adulto.”

A ideia em 2022 é novamente disputar a Superliga C, mas com outro foco. “Pensamos em buscar o acesso.”

Sobre o sucesso do projeto logo neste primeiro ano, José Alexandre celebrou. “Muita alegria. É um trabalho feito a duras penas, sem muito planejamento, em tempo curto e em meio à pandemia. A ideia é planejar melhor para 2022.”

Neste fim de semana, haverá seletiva para as equipes. Sábado, no Mané Garrincha, sub-17 (15h) e sub-19 (16h); domingo, no Ayrton Senna, sub-15 (15h) e sub-21 (16h).