Sto.André/Apaba tem 2ª chance de conquistar Estadual pela nona vez

Dérek Bittencourt



01/12/2021 | 00:01



O Santo André/Apaba tem hoje, a partir das 19h, a segunda chance para conquistar pela nona vez para a cidade o Campeonato Paulista de basquete feminino. Depois da derrota de domingo para o Sesi Araraquara, no jogo dois do play-off final, os times voltam à quadra novamente no ginásiod o Parque Celso Daniel e as andreenses projetam se doar ao máximo para ficar com o troféu.

“É mais uma oportunidade em casa, ao lado da nossa torcida de fechar a série e garantir a conquista, aliás, convocamos os nossos torcedores para nos apoiarem nessa decisão. Trabalhamos pensando em corrigir os erros cometidos no jogo passado e vamos entrar em quadra com foco total. Certamente, será mais uma partida equilibrada”, destacou a ala Jaqueline de Paula, tetracampeã estadual pelo time.

Quem esteve em sete dos oito títulos conquistados pelo município andreense foi a técnica Arilza Coraça. Os anteriores, porém, como jogadora (dois deles na década de 1970 pela Pirelli) e os demais, nos anos 1990, 2000 e 2010 integrando a comissão técnica – só não levantou o troféu de 1965. “Vamos ajustar o que não deu certo para tentar conquistar esse nono título para a cidade. O que me deixa muito feliz, porque participei de (quase) todos. Então seria alegria muito grande poder repetir”, exaltou a treinadora.