Água Santa anuncia reforço para o Paulistão; diretor destrincha planos

O Água Santa anunciou seu primeiro reforço para a disputa do Paulistão 2022: o volante Caíque, 26 anos, ex-Portuguesa, chega inicialmente para o Estadual, com possibilidade de estender até o fim da temporada. O jogador, inclusive, já realizou exames médicos e iniciou os treinos sob comando do técnico Sérgio Guedes, que seguirá à frente do time.

O Netuno se reapresentou há uma semana, com jogadores remanescentes do acesso, casos do goleiro Matheus Inácio, dos laterais Rhuan e Alex Reinaldo, dos zagueiros Bruno Costa, Helder, Danilo Costa e Rodrigo Sam, dos volantes Ramon e Patrick, do meia Tavison, e dos atacantes Lelê e Zé Andrade.

Duas peças que só deverão chegar daqui algumas semanas são Luan Dias e Dadá Belmonte, que conquistaram o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás.

Diretor executivo do Água Santa, Júlio Rondinelli falou sobre o planejamento do time, feito a quatro mãos com Sérgio Guedes. “Desde que paramos as competições, estamos trocando ideia todos os dias sobre a montagem do elenco. Estou extremamente satisfeito com essa parceria com um cara extremamente profissional e capacitado. E, tenho certeza que juntos, vamos conseguir atingir os objetivos traçados pelo clube em 2022”, disse o dirigente ao site O Curioso do Futebol.